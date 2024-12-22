22 декабря, 23:15Общество
Иностранные журналисты оценили восстановление Мариуполя
Иностранные журналисты посетили Мариуполь и оценили процесс его восстановления. Гости из США, Словении, Франции, Индии, Сербии и Ливана осмотрели поврежденный завод "Азовсталь". Им также показали, как возрождается здание музыкально-драматического театра.
Для многих иностранных журналистов Мариуполь и его жители стали настоящим откровением. Гости были поражены волей людей и скоростью восстановления мирной жизни.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.