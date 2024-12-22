Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов Российской детской клинической больницы

Деды Морозы-альпинисты поздравили маленьких пациентов Российской детской клинической больницы. Они спустились с крыши на страховочных тросах и помахали детям в окнах.

Внизу же, на территории больницы, для пациентов сыграл волшебный оркестр. По словам спасателей, они были рады поднять настроение детям, которым приходится встречать праздники в больничных палатах.

Акции "Новогодний десант" уже несколько лет. В этом году ее проводят почти по всей России, более чем в шестидесяти регионах.

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