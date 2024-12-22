22 декабря, 07:30Общество
Миколог рассказала, почему спортзалы не всегда безопасны
Походы в спортзалы не всегда безопасны. При активных физических нагрузках посетители спортклубов потеют, а поверхность тренажеров и гантелей становится местом размножения бактерий, рассказала клинический миколог Валерия Склярова.
По ее словам, безопасность клиентов помогает обеспечить дезинфекция. Для спортзалов существуют санитарные правила и нормы, и за их несоблюдение грозят штрафы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.