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22 декабря, 07:30

Общество

Миколог рассказала, почему спортзалы не всегда безопасны

Миколог рассказала, почему спортзалы не всегда безопасны

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Походы в спортзалы не всегда безопасны. При активных физических нагрузках посетители спортклубов потеют, а поверхность тренажеров и гантелей становится местом размножения бактерий, рассказала клинический миколог Валерия Склярова.

По ее словам, безопасность клиентов помогает обеспечить дезинфекция. Для спортзалов существуют санитарные правила и нормы, и за их несоблюдение грозят штрафы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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