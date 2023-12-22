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22 декабря, 22:15

Общество

В столичных магазинах началась предновогодняя суета

В столичных магазинах началась предновогодняя суета

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В магазинах началась предновогодняя суета. Несмотря на то, что многие перешли на онлайн-формат, покупателей в торговых центрах все равно хватает. Вживую выбирают украшения для дома, подарки, а также искусственные и живые ели. Популярностью пользуется и лапник. Выбор в этом году большой, даже в супермаркетах можно найти ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии, есть выбор елок и из-за рубежа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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