В столичных магазинах началась предновогодняя суета

В магазинах началась предновогодняя суета. Несмотря на то, что многие перешли на онлайн-формат, покупателей в торговых центрах все равно хватает. Вживую выбирают украшения для дома, подарки, а также искусственные и живые ели. Популярностью пользуется и лапник. Выбор в этом году большой, даже в супермаркетах можно найти ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии, есть выбор елок и из-за рубежа.

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