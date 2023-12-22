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22 декабря, 19:45

Общество

Елку организовали для детей из социально-незащищенных семей во Дворце культуры "Капотня"

Елку организовали для детей из социально-незащищенных семей во Дворце культуры "Капотня"

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Во Дворце культуры "Капотня" прошла елка для детей из социально-незащищенных семей "Новогоднее Волшебство". Акцию провели волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода в рамках программы "Родные города" ПАО "Газпром нефть". Ребята участвовали в конкурсах, отгадывали новогодние загадки, водили хоровод вокруг елки, а в конце праздника пришли Дед Мороз и Снегурочка и вручили всем подарки.

Помимо этого, организаторы рассказали детям о волонтерстве и о том, как важно помогать друг другу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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