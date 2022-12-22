14:30Общество
Новости часа: повышение призывного возраста не отменит отсрочку для студентов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Повышение призывного возраста с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки для студентов. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
Тенденция вспышек гриппа и ОРВИ в Москве будет сохраняться. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.
Дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не планируется. Это заявление Минтруда.