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Общество

Новости часа: повышение призывного возраста не отменит отсрочку для студентов

Новости часа: повышение призывного возраста не отменит отсрочку для студентов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Повышение призывного возраста с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки для студентов. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Тенденция вспышек гриппа и ОРВИ в Москве будет сохраняться. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

Дополнительных выплат семьям с детьми к Новому году не планируется. Это заявление Минтруда.

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