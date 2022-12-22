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13:30

Общество

Санитарные врачи посоветовали москвичам соблюдать социальную дистанцию из-за гриппа и ОРВИ

Санитарные врачи посоветовали москвичам соблюдать социальную дистанцию из-за гриппа и ОРВИ

Синоптики сообщили о плюсовой температуре и гололедице в столице в конце недели

Москвичам показали, как повлияли ледяные осадки на город

"Мемология": пиджак

"Мемология": Рис Симпсон

"Мемология": Стонкс

"Мемология": монах

"Мемология": уточка

"Мемология": вояк

"Мемология": троллфейс

Носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептики – такие рекомендации дали москвичам Роспотребнадзор и санитарные врачи. Также медики порекомендовали жителям города оставаться дома при наличии симптомов болезни. Как прокомментировали в Дептрансе, это не обязательная мера.

Какими видами гриппа чаще всего заражаются в столице? Насколько часто москвичи используют на данный момент маски? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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