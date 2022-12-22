Новости часа: увеличение призывного возраста могут закрепить в законе в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Увеличение возраста призыва с 18 лет до 21 года могут законодательно закрепить в 2023 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ледяной дождь в Москве грозит обрывами ЛЭП и транспортными проблемами. Об этом сообщили в МЧС.

Трудовая инспекция назвала взрыв на газопроводе в Чувашии групповым несчастным случаем.