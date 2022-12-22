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Новости

12:30

Общество

Новости часа: увеличение призывного возраста могут закрепить в законе в 2023 году

Новости часа: увеличение призывного возраста могут закрепить в законе в 2023 году

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски из-за гриппа и ОРВИ

В МЧС заявили, что ледяной дождь в Москве может привести к обрывам линий электропередачи

Москвичам показали карту осадков 22 декабря

"Время новых": "Арт.Молодость"

"Доктор 24": предновогоднее меню для поджелудочной железы

"Доктор 24": что делать, когда держится температура 37 градусов

Москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах из-за гриппа и ОРВИ

Новости часа: москвичей призвали передвигаться на общественном транспорте из-за непогоды

Госдума приняла закон, который будет регулировать работу такси

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Увеличение возраста призыва с 18 лет до 21 года могут законодательно закрепить в 2023 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ледяной дождь в Москве грозит обрывами ЛЭП и транспортными проблемами. Об этом сообщили в МЧС.

Трудовая инспекция назвала взрыв на газопроводе в Чувашии групповым несчастным случаем.

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