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Общество

В МЧС заявили, что ледяной дождь в Москве может привести к обрывам линий электропередачи

В МЧС заявили, что ледяной дождь в Москве может привести к обрывам линий электропередачи

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В МЧС заявили, что ледяной дождь в столице может привести к обрывам линий электропередачи и затруднениям в движении транспорта. В ночь на 22 декабря в городе были осадки, а на дорогах образовалась гололедица.

В тоже время из-за перехода в плюсовую температуру есть и локальные подтопления. По оценкам синоптиков, с начала месяца выпало уже почти две декабрьские нормы осадков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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