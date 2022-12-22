Москвичам рекомендовали носить маски в общественных местах из-за гриппа и ОРВИ

Носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептики – такие рекомендации дали москвичам Роспотребнадзор и санитарные врачи. Также медики порекомендовали жителям города оставаться дома при наличии симптомов болезни.

Какими видами гриппа чаще всего заражаются в столице? Насколько часто москвичи используют на данный момент маски? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.