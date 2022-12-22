Роспотребнадзор дал москвичам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептики – такие рекомендации дал москвичам Роспотребнадзор. Число заболевших гриппом и ОРВИ продолжает расти.

На данный момент нагрузка на поликлиники в столице выше, чем была в пандемию. Если во время COVID-19 к врачам обращались около 45 тысяч человек в сутки, то сейчас количество пациентов приближается к 60 тысячам.

В столице зафиксировано рекордное число госпитализированных детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.