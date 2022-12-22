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Более 50 рейсов задержали и отменили в Москве из-за непогоды

Более 50 рейсов задержали и отменили в Москве из-за непогоды

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Ледяной дождь внес корректировку в работу столичных воздушных гаваней. Ночью 21 декабря в Москве задержали и отменили более 50 рейсов.

На данный момент расписание приходит в норму. Как сообщили во Внуково, несмотря на сложные метеоусловия, они работают в штатном режиме. Рейсы переносят по решению авиакомпаний и из-за позднего прибытия самолетов. Есть также задержки, которые связаны с проведением обработки судов противообледенительной жидкостью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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