Русское географическое общество подвело итоги важнейших экспедиций 2021 года

В Москве обсудили ключевые экспедиции Русского географического общества (РГО), прошедшие в последние несколько месяцев. Провели видеомост, объединивший две столицы.

В Петербурге участниками стали потомки легендарного адмирала Бориса Вилькицкого. И неслучайно, ведь еще одной важной частью повестки была церемония передачи уникальных документов из семейного архива адмирала в научный архив общества. Но главное, конечно, результаты исследований РГО.

Кроме того, на конференции шла речь об исследовании кургана Туннуг в Тыве, обследовании аэродромов воздушной трассы Аляска – Сибирь и ряде других ключевых экспедиций.

Русское географическое общество ежегодно поддерживает несколько десятков важнейших экспедиций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.