Телезрители показали, как украсили свою пальму к Новому году

В рубрике "Красиво, елки-палки" телеканал Москва 24 показывает, как мир преображается к Новому году.

Наши телезрители очень скучают по морю и теплу, поэтому на Новый год они нарядили пальму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.