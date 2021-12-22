В Москве выявлено 1 904 новых случая COVID-19

В Москве выявлено 1 904 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки еще 3 119 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области ковид за день подтвердился у 1 351 человека, при этом выписали 3 011 человек.

За минувшие сутки в России подтвердили 25 264 новых случая коронавирусной инфекции. В 1 710 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 292 983 случая коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0,03%, Республике Калмыкия – 0,05%, Республике Тыва – 0,06%.

В мире с начала пандемии зафиксировали уже 276,5 миллиона случаев коронавируса. Сейчас болеют 23 миллиона человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 89 тысяч пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.