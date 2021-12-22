Размер маткапитала проиндексируют с 1 февраля. Теперь сумма выплат будет пересматриваться исходя из размеров фактической инфляции.

Отмечается, что до 1 февраля сумма выплат останется без изменений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.