Драгоценности Зыкиной продадут на аукционе в Москве

Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной уйдут с молотка в Москве 22 декабря. На аукционе выставят 63 предмета, среди которых – любимые серьги певицы с бриллиантами и сапфирами, а также золотое колье. Два топ-лота выставлены по стартовой цене в один миллион рублей каждый.

На аукционе представят част коллекции, остальные украшения распродадут в следующем году. Родственники обещали направить часть полученных средств на то, чтобы увековечить память народной артистки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

