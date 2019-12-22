Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

22 декабря 2019, 09:15

Общество

Драгоценности Зыкиной продадут на аукционе в Москве

Драгоценности Зыкиной продадут на аукционе в Москве

Москвича могут посадить за использование "радионяни"

Москвичей предупреждают о плохой видимости на дорогах из-за тумана

В Москве может стать больше птиц

Спортивный праздник в "Лужниках" продлится 10 дней

"Вера. Надежда. Любовь": Храм Ризоположения на Донской

В Москве на фасадах зданий появились проекции с портретом Сталина

На ВДНХ прошел детский художественный конкурс

Москвичи выходят на тонкий лед прудов

"Правда 24": Константин Богомолов

Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной уйдут с молотка в Москве 22 декабря. На аукционе выставят 63 предмета, среди которых – любимые серьги певицы с бриллиантами и сапфирами, а также золотое колье. Два топ-лота выставлены по стартовой цене в один миллион рублей каждый.

На аукционе представят част коллекции, остальные украшения распродадут в следующем году. Родственники обещали направить часть полученных средств на то, чтобы увековечить память народной артистки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
общество видео Екатерина Лопарева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика