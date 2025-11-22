22 ноября, 09:45Общество
Нотариусы предложили сделать каждую сделку по продаже недвижимости в России необратимой
Нотариусы предложили сделать каждую сделку по продаже недвижимости в России необратимой. Волна судебных разбирательств, призванных защитить обманутых аферистами продавцов, поставила в безвыходное положение добросовестных покупателей. Они остались и без жилья, и без денег.
Чтобы решить эту проблему, Федеральная нотариальная палата предложила закрепить принцип бесповоротности записей в Едином государственном реестре недвижимости. Это значит, что нотариальную сделку не получится расторгнуть в судебном порядке, а запись в ЕГРН о праве собственности – аннулировать.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.