Нотариусы предложили сделать каждую сделку по продаже недвижимости в России необратимой. Волна судебных разбирательств, призванных защитить обманутых аферистами продавцов, поставила в безвыходное положение добросовестных покупателей. Они остались и без жилья, и без денег.

Чтобы решить эту проблему, Федеральная нотариальная палата предложила закрепить принцип бесповоротности записей в Едином государственном реестре недвижимости. Это значит, что нотариальную сделку не получится расторгнуть в судебном порядке, а запись в ЕГРН о праве собственности – аннулировать.

