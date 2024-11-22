Более 45 жителей Курской области вернулись домой из плена. Украинские военные вывезли их после вооруженного нападения в августе. В результате переговоров с украинской стороной людей удалось освободить. Среди пленников 12 детей.

В Туле приводят в порядок весь город после урагана. Деревья упали на машины, некоторые здания остались без крыш, ветром снесло остановки и дорожные знаки.

В национальном парке "Мещера" во Владимирской области родился детеныш зубра.