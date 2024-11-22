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22 ноября, 19:30

Культура

Певица Юта встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу в Москве

Певица Юта встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу в Москве

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Певица Юта посетила единой пункт отбора на военную службу по контракту и встретилась с теми, кто скоро отправится в зону боевых действий. Она исполнила несколько своих песен.

Юта отметила четкую работу пункта и пообщалась с будущими бойцами. Они же рассказали, почему решили стать добровольцами.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова. Прием граждан там ведется каждый день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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