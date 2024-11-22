Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 19:15

Общество

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 23 ноября

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 23 ноября

Новости часа: до конца 2025 года Москва получит еще 10 электросудов

"Деньги 24": мошенники придумали новую схему обмана с декларированием денег

Новости часа: Собянин поручил сдать учебный корпус в Преображенском к 1 сентября 2025 года

"Мой район. Новости": причиной аномальной погоды в Москве стал атлантический воздух

Новости часа: 35 трасс с искусственным снегом откроются в Москве зимой

Москвичи выразили свое отношение к тем, кто берет отпуск перед Новым годом

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 23 ноября

Многодетных матерей наградили в Москве

"Москва сегодня": день телевидения отметили в России

Синоптики предупреждают о новой волне непогоды в Москве. В субботу, 23 ноября, ожидается выпадение трети месячной нормы осадков. Днем температура воздуха опустится до 0 градусов, а ночью возможны небольшие заморозки.

МЧС также предупреждает о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Стоит отметить, что четверг стал самым дождливым 21 ноября за последние 75 лет. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика