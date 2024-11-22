Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 23 ноября

Синоптики предупреждают о новой волне непогоды в Москве. В субботу, 23 ноября, ожидается выпадение трети месячной нормы осадков. Днем температура воздуха опустится до 0 градусов, а ночью возможны небольшие заморозки.

МЧС также предупреждает о сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Стоит отметить, что четверг стал самым дождливым 21 ноября за последние 75 лет.

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