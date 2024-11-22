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22 ноября, 14:15

Общество

Коммунальщики ликвидируют последствия шторма в Орехово-Борисово Южном

Коммунальщики ликвидируют последствия шторма в Орехово-Борисово Южном

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В столице после шторма обрезают сломанные ветки деревьев. Видео прислали жители района Орехово-Борисово Южное. Коммунальщики работают с автолестницы, машин на опасных участках не видно. Предположительно, водителей попросили их перепарковать.

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте фото и видео в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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