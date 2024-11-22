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22 ноября, 14:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве до вечера 22 ноября

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве до вечера 22 ноября

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Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера 22 ноября. Синоптики предупреждают об отложении льда на поверхностях и деревьях, а также о налипании мокрого снега. На дорогах возможна гололедица.

В столице уже заметно похолодало, местами идет снег, который к утру субботы, 23 ноября, может достигнуть высоты 10 сантиметров. Температура на выходных опустится до минус 1 градуса. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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