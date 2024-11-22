22 ноября, 14:15Общество
Желтый уровень погодной опасности действует в Москве до вечера 22 ноября
Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера 22 ноября. Синоптики предупреждают об отложении льда на поверхностях и деревьях, а также о налипании мокрого снега. На дорогах возможна гололедица.
В столице уже заметно похолодало, местами идет снег, который к утру субботы, 23 ноября, может достигнуть высоты 10 сантиметров. Температура на выходных опустится до минус 1 градуса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.