Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 12:30

Общество

Москвичи засняли необычный способ использования строительного крана

Москвичи засняли необычный способ использования строительного крана

Аллергологи предупредили об опасности елок из некачественного пластика

Праздничные мероприятия пройдут в Москве в честь Дня матери

"Мой район. Новости": Гидрометцентр объяснил, почему по всей России температура выше нормы

"Доктор 24": диетолог рассказала, почему зимой многие набирают лишние килограммы

"Москва. Инструкция по применению": профессиональные тренинги

Среднесуточная температура упадет до отрицательных значений в москве 22 ноября

Всепогодные камеры показали, какие метеоусловия установились в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 ноября

"Утро": влажность воздуха составит 63% в Москве 22 ноября

Жители Химок прислали кадры, на которых видно, как подъемный кран приспособили для доставки личных грузов строителей прямо на рабочие места. Посылки предназначались для тех, кто трудится на верхних этажах здания.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) редакции по телефону +7 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика