Москвичи засняли необычный способ использования строительного крана

Жители Химок прислали кадры, на которых видно, как подъемный кран приспособили для доставки личных грузов строителей прямо на рабочие места. Посылки предназначались для тех, кто трудится на верхних этажах здания.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) редакции по телефону +7 (926) 266-24-24. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.