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22 ноября, 11:15

Общество

Среднесуточная температура упадет до отрицательных значений в москве 22 ноября

Среднесуточная температура упадет до отрицательных значений в москве 22 ноября

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В Москве ожидается резкое похолодание, среднесуточная температура упадет до отрицательных значений. Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду и сильный снег ночью, что может привести к образованию гололеда. Водителям и пешеходам следует быть осторожными.

В пятницу, 22 ноября, гребень вытеснит осадки из столичного региона, но погода на этой неделе очень неустойчивая. Дневная температура прогреется до 2–3 градусов, а к вечеру опустится до 1 градуса, ночью до минус 1–2 градусов. Атмосферное давление вернется в рамки нормы и составит 742–743 миллиметра ртутного столба.

В субботу, 23 ноября, из-за циклона ожидается сильный снегопад и туман. Наметет до 4–6 сантиметров снега. На фоне пониженного давления будет переменная облачность, ночью и днем температура будет около 2 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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