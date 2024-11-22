Спрос на бухгалтеров вырос на российском рынке

На российском рынке труда вырос спрос на бухгалтеров. За последние два года число вакансий для специалистов увеличилось на треть, а за 10 лет – на 318%. К таким выводам пришли аналитики одного из популярных банков и сервиса по поиску работы.

Больше всего бухгалтеры требуются в розничной торговле, сфере строительства и услуг для бизнеса. При этом чаще всего работодатели ищут специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет – число таких вакансий за год выросло на 36%. Вместе с тем поднялись и зарплаты. За последние два года медианная оплата труда выросла более чем на треть – до 62 000 рублей

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