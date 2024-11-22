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22 ноября, 08:00

Общество

Бесплатные онлайн-курсы по волонтерству подготовили для москвичей

Бесплатные онлайн-курсы по волонтерству подготовили для москвичей

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Москвичей обучат волонтерской работе. Для жителей города подготовили шесть новых бесплатных онлайн-курсов. Это обучающие программы для организаторов волонтерских движений, а также вебинары, посвященные разным направлениям благотворительности.

На курсе начинающих волонтеров участники узнают свои основные права и обязанности, а также направления добровольческой деятельности.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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