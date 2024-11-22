Бесплатные онлайн-курсы по волонтерству подготовили для москвичей

Москвичей обучат волонтерской работе. Для жителей города подготовили шесть новых бесплатных онлайн-курсов. Это обучающие программы для организаторов волонтерских движений, а также вебинары, посвященные разным направлениям благотворительности.

На курсе начинающих волонтеров участники узнают свои основные права и обязанности, а также направления добровольческой деятельности.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.