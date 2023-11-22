22 ноября, 16:19M24.RU
Специалисты рассказали, как защититься от сезонных инфекций
22 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция, посвященная текущей эпидемиологической ситуации в России.
Перед журналистами выступили:
- заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского, академик РАН Александр Горелов;
- профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн;
- заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.