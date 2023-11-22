22 ноября, 18:30Общество
Новости часа: снежный покров в Москве может достигнуть семи сантиметров к концу недели
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К выходным в Москве снежный покров может достигнуть семи сантиметров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Сезон аренды электросамокатов завершили в Москве. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.
Москву украсят почти пять тысяч декоративных световых конструкций. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.