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Новости

22 ноября, 18:30

Общество

Новости часа: снежный покров в Москве может достигнуть семи сантиметров к концу недели

Новости часа: снежный покров в Москве может достигнуть семи сантиметров к концу недели

Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе 23 ноября

Новый формат карты москвича в виде стикера с чипом начали тестировать в столице

Форум организаторов донорского движения начался в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о новых уникальных экспонатах музеев столицы

Москва заняла первую строчку рейтинга городов по уровню качества жизни

Жителям столицы рассказали, как использовать карту москвича в виде стикера

Дорожные службы Подмосковья перевели на усиленный режим готовности из-за снегопада

"Атмосфера": метель ожидается в столичном регионе 23 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К выходным в Москве снежный покров может достигнуть семи сантиметров. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Сезон аренды электросамокатов завершили в Москве. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Москву украсят почти пять тысяч декоративных световых конструкций. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

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