Первый Московский межрегиональный молодежный форум стартовал в столице. Открытие состоялось в кинотеатре "Октябрь".

При поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы организаторы создали специальную площадку для общения и обмена опытом. Молодежь из религиозных организаций столицы представила свои проекты, которые уже удалось реализовать в сфере волонтерства, культуры, спорта и медиа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.