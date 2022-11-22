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Новости

22 ноября, 18:00

Общество

Первый Московский межрегиональный молодежный форум стартовал в столице

Первый Московский межрегиональный молодежный форум стартовал в столице

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Первый Московский межрегиональный молодежный форум стартовал в столице. Открытие состоялось в кинотеатре "Октябрь".

При поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы организаторы создали специальную площадку для общения и обмена опытом. Молодежь из религиозных организаций столицы представила свои проекты, которые уже удалось реализовать в сфере волонтерства, культуры, спорта и медиа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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