Новости часа: Дума поддержала поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла поправку о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. На время приостановления госслужбы работнику будет гарантировано сохранение должности.

Серьезных сбоев в движении поездов на МЖД в связи с ухудшением погоды нет. Об этом сообщили в РЖД.

МЧС предупреждает москвичей о гололедице до конца дня. В министерстве попросили автомобилистов снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин.