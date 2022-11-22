Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

22 ноября, 16:00

Общество

Новости часа: Дума поддержала поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника

Новости часа: Дума поддержала поправку о приостановке госслужбы мобилизованного работника

Минфин внесет проект о новой накопительной пенсионной системе до конца декабря

"Атмосфера": снег с дождем ожидается в столице 23 ноября

Новости часа: Собянин подписал закон о бюджете Москвы до 2025 года

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за ледяного дождя

Владельцы техники ушедших из РФ брендов рассказали о гарантийных проблемах

Новости часа: Мишустин рассказал, как засчитают стаж для страховой пенсии мобилизованных

Госдума приняла проект о приостановке госслужбы призванных по мобилизации

Ледяной дождь накрыл столичный регион 22 ноября

Мишустин заявил о необходимости привлекать частные компании для обеспечения нужд армии РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла поправку о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации. На время приостановления госслужбы работнику будет гарантировано сохранение должности.

Серьезных сбоев в движении поездов на МЖД в связи с ухудшением погоды нет. Об этом сообщили в РЖД.

МЧС предупреждает москвичей о гололедице до конца дня. В министерстве попросили автомобилистов снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Читайте также
обществотранспортпогодавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика