Москвичей предупредили о сохранении гололеда в течение 22 ноября

Москвичей предупредили о сохранении гололеда до конца дня. В связи с этим в Дептрансе попросили автомобилистов снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Ледяной дождь будет идти в городе до конца дня 22 ноября, в то время как снегопад в большинстве районов столицы уже закончился. Как погодные условия отразились на трафике и работе аэропортов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.