Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: предупреждение о ледяном дожде в Москве будет действовать до конца дня

Новости часа: предупреждение о ледяном дожде в Москве будет действовать до конца дня

Москвичам рассказали, когда закончится непогода в городе

"Атмосфера": температура воздуха в Москве 22 ноября зафиксировалась на отметке -1 градус

Проблемы с сервисным обслуживанием возникли у владельцев техники ушедших из РФ брендов

Новости часа: СК задержал двух человек по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади

Минздрав России подготовит список лекарств для приоритетного импортозамещения

Москвичам показали, как изменились цены на такси из-за погодных условий

Несколько поездов задерживались на МЦД-2 и Курском направлении из-за погодных условий

Новости часа: двух человек задержали по делу о пожаре на цветочном складе в Москве

Почти 40% работодателей готовы увеличить количество своих сотрудников в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предупреждение о ледяном дожде, гололедице и налипании мокрого снега в Москве будет действовать до конца дня, 22 ноября. Об сообщили городские власти.

В Москве разыскивают водителя, который сбил инспектора ГИБДД в поселении Вороновском. Об этом рассказали в МВД.

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 250. Об этом заявили СМИ.

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