Новости часа: предупреждение о ледяном дожде в Москве будет действовать до конца дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предупреждение о ледяном дожде, гололедице и налипании мокрого снега в Москве будет действовать до конца дня, 22 ноября. Об сообщили городские власти.

В Москве разыскивают водителя, который сбил инспектора ГИБДД в поселении Вороновском. Об этом рассказали в МВД.

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 250. Об этом заявили СМИ.