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Общество

Проблемы с сервисным обслуживанием возникли у владельцев техники ушедших из РФ брендов

Проблемы с сервисным обслуживанием возникли у владельцев техники ушедших из РФ брендов

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Владельцы техники ушедших брендов рассказали о гарантийных проблемах. Дело в том, что у пользователей есть нужные документы, однако компании закрывают сервисные центры и представительства в России. Также компании прекратили поставки деталей для ремонта.

Есть ли какой-то выход из ситуации, если почти новый холодильник или посудомоечная машина вдруг сломались, а гарантия ушедшего производителя еще действует? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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