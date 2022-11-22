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11:30

Общество

Владельцы техники ушедших брендов рассказали о гарантийных проблемах

Владельцы техники ушедших брендов рассказали о гарантийных проблемах

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Владельцы техники ушедших брендов рассказали о гарантийных проблемах. Дело в том, что у пользователей есть нужные документы, однако компании закрывают сервисные центры и представительства в России. Также компании прекратили поставки деталей для ремонта.

Есть ли какой-то выход из ситуации, если почти новый холодильник или посудомоечная машина вдруг сломались, а гарантия ушедшего производителя еще действует? Действительно ли проще купить новую технику? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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