Автомобилисты показали ситуацию на дорогах Москвы из-за снегопада

Столичные улицы замело в течение получаса утром во вторник, 22 ноября. Снега настолько много, что коммунальная техника не успевает везде его убрать. Особенно сложная ситуация на дорогах Москвы. Очевидцы прислали несколько кадров с утренним снегопадом

Это утро стало испытанием и для пешеходов. Во дворах выросли сугробы, а тротуары для многих стали настоящей полосой препятствий. Впрочем, большинство москвичей к такому внезапному приходу зимы оказались готовы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.