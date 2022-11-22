Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:15

Общество

Автомобилисты показали ситуацию на дорогах Москвы из-за снегопада

Автомобилисты показали ситуацию на дорогах Москвы из-за снегопада

"Утро": атмосферное давление во вторник в Москве составит 741 мм ртутного столба

Очевидцы показали кадры снегопада в Москве 22 ноября

Эксперты рассказали, как выбрать кондиционер для белья

Минобороны РФ показало кадры тренировки мобилизованных граждан

Госдума рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем

"Утро": 1 градус мороза ожидается в столице 22 ноября

Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 ноября

Метеоролог рассказал о непогоде в Москве

Белому медведю Диксону из Московского зоопарка удалили поврежденный клык

Столичные улицы замело в течение получаса утром во вторник, 22 ноября. Снега настолько много, что коммунальная техника не успевает везде его убрать. Особенно сложная ситуация на дорогах Москвы. Очевидцы прислали несколько кадров с утренним снегопадом

Это утро стало испытанием и для пешеходов. Во дворах выросли сугробы, а тротуары для многих стали настоящей полосой препятствий. Впрочем, большинство москвичей к такому внезапному приходу зимы оказались готовы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодатранспортвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика