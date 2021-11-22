Россиянам рассказали, как изменится порядок выплаты пенсии с 1 января

С 1 января изменится порядок выплаты пенсии. При режиме ЧС выплаты можно будет получать раньше установленной даты. Для этого потребуется написать заявление в Пенсионный фонд.

Также можно будет изменить и сам порядок получения пенсии. Можно будет сделать так, чтобы выплаты приходили на счет в банке.

Кроме того, если человек признан банкротом, выплаты по судебным листам удерживать из пенсии не смогут. А в случае смерти пенсионера его деньги вправе получать родственники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

