22 октября, 17:15

Общество

Заммэра Ракова рассказала о системе выявления риска сердечных катастроф

Заммэра Ракова рассказала о системе выявления риска сердечных катастроф

Заммэра Анастасия Ракова рассказала о запуске системы мониторинга для москвичей с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. С помощью генеративной ИИ-модели в городе выявили более 100 тысяч жителей трудоспособного возраста, у которых в ближайшие два года может произойти сосудистая катастрофа.

Система уже тестируется на 30 тысячах пациентов в режиме онлайн, а вскоре будет внедрена во всех московских поликлиниках. Она автоматически формирует индивидуальные программы: дополнительные обследования, корректировку лечения и дальнейшее наблюдение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

