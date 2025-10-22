Заммэра Ракова рассказала о новых цифровых сервисах ЕМИАС для заботы о женском здоровье

Заммэра Анастасия Ракова рассказала, как новые цифровые сервисы ЕМИАС помогают врачам точнее следить за здоровьем москвичек. Она отметила, что вся ключевая информация, связанная с диспансерным наблюдением пациенток и ведением беременности, собирается в системе автоматически.

Жительницы столицы могут рассчитывать на медицинское сопровождение совершенно нового качества. Это позволяет в том числе снизить уровень их стресса. Например, сервис "Регистр беременных" указывает врачам на возможные риски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.