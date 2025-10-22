Россиянам может грозить миллионный штраф или арест за сплетни о соседях

Штраф в 1 миллион рублей может грозить россиянам за сплетни на лавочках. Речь идет о публичном распространении недостоверной информации.

Чтобы оштрафовать излишне болтливого соседа, нужно иметь свидетелей, аудио- либо видеозаписи клеветы. Если факт доказан, то дело может закончится лишением свободы.

Юристы отмечают, что оскорбленная сторона имеет право обратиться в суд за опровержением сказанного и взысканием морального ущерба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.