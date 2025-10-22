Россиянам грозит уголовная ответственность за ложную информацию в резюме

Соискателям, указывающим в резюме ложную информацию, грозит не только увольнение, но и проблемы с законом. Попытка устроиться на работу с поддельным дипломом может обернуться для россиян административной и даже уголовной ответственностью.

Кроме того, работодатель имеет право провести аттестацию и расторгнуть трудовой договор, если выяснится, что квалификация сотрудника не позволяет ему выполнять свои обязанности.

