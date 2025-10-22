22 октября, 07:15Общество
Для россиян упростят замену документов на "Госуслугах"
Россиянам больше не придется подавать отдельные заявления для смены документов в различных жизненных ситуациях, в том числе после свадьбы или развода. На портале "Госуслуги" появится сервис, который объединит замену водительских прав, загранпаспорта и других документов в одну комплексную заявку.
Об этом рассказали в министерстве цифрового развития, пояснив, что новый функционал станет частью уже существующего раздела по замене документов.
