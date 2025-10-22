Для россиян упростят замену документов на "Госуслугах"

Россиянам больше не придется подавать отдельные заявления для смены документов в различных жизненных ситуациях, в том числе после свадьбы или развода. На портале "Госуслуги" появится сервис, который объединит замену водительских прав, загранпаспорта и других документов в одну комплексную заявку.

Об этом рассказали в министерстве цифрового развития, пояснив, что новый функционал станет частью уже существующего раздела по замене документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.