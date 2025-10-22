Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 07:15

Общество

Для россиян упростят замену документов на "Госуслугах"

Для россиян упростят замену документов на "Госуслугах"

В России могут перейти на цифровые квитанции ЖКХ

В Госдуме предложили сдвинуть начало рабочего дня зимой из-за темноты

"Утро": температура воздуха в Москве составит 8 градусов 22 октября

"Мослекторий": Евгений Зуев – о наркозе

"Новости дня": бойцам СВО могут предоставить возможность повторного обучения в колледжах

Москвичи поделились кадрами вечернего тумана

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 октября

"Миллион вопросов": москвичам рассказали, как решиться на усыновление ребенка

Пенсионерка из Москвы оспорила продажу своей квартиры спустя несколько лет

Россиянам больше не придется подавать отдельные заявления для смены документов в различных жизненных ситуациях, в том числе после свадьбы или развода. На портале "Госуслуги" появится сервис, который объединит замену водительских прав, загранпаспорта и других документов в одну комплексную заявку.

Об этом рассказали в министерстве цифрового развития, пояснив, что новый функционал станет частью уже существующего раздела по замене документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотехнологиивидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика