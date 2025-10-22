В России могут перейти на цифровые квитанции ЖКХ

В России хотят перейти на цифровые квитанции ЖКХ. Их будут рассылать через "Госуслуги". Пилотный проект уже работает в Подмосковье. Если эксперимент окажется удачным, то его распространят на всю страну. Для этого проводят предварительную подготовку.

Одно из важных условий реализации инициативы – в регионах должен быть высокий уровень цифровизации. Кроме того, коммунальным организациям нужно проверить свои возможности в оповещении клиентов именно таким способом, а самим потребителям необходимо дать согласие на получение квитанций в электронном виде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.