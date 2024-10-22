Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Более 3,7 тысячи случаев COVID-19 выявлено в Москве за неделю. При этом пятую неделю подряд отмечается снижение числа заболевших.

Турпоток в Москву из стран дальнего зарубежья вырос на 70%. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Доля безналичных оплат проезда в столичном метро достигла рекордного уровня с момента запуска платежных сервисов – более 91%.

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