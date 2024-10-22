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22 октября, 07:30

Общество

Столичные ЗАГСы увеличили количество дат для свадеб в новогодние праздники

Столичные ЗАГСы увеличили количество дат для свадеб в новогодние праздники

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В Москве активно готовятся к новогодним праздникам, и многие уже планируют свои торжества. Особенно это касается тех, кто мечтает провести свадьбу в этот период. В связи с этим столичные ЗАГСы увеличили количество доступных дат для заключения брака.

Так, в 2025 году пожениться можно будет с 3 по 8 января, и более 250 пар смогут отпраздновать торжество в новогодней атмосфере. Прием заявлений уже открыт, их можно подать как в электронном виде, так и лично в пяти дворцах бракосочетания. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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