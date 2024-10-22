Столичные ЗАГСы увеличили количество дат для свадеб в новогодние праздники

В Москве активно готовятся к новогодним праздникам, и многие уже планируют свои торжества. Особенно это касается тех, кто мечтает провести свадьбу в этот период. В связи с этим столичные ЗАГСы увеличили количество доступных дат для заключения брака.

Так, в 2025 году пожениться можно будет с 3 по 8 января, и более 250 пар смогут отпраздновать торжество в новогодней атмосфере. Прием заявлений уже открыт, их можно подать как в электронном виде, так и лично в пяти дворцах бракосочетания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.