Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 07:15

Общество

Вспышки пневмонии зафиксированы в 16 регионах России

Вспышки пневмонии зафиксированы в 16 регионах России

Мошенники начали рассылать фишинговые приложения под видом фотографий

Мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

Новости часа: Собянин дал старт проходке нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

"Безопасный город": активисты "Народного фронта" устроили рейд в торговом центре Москвы

"Безопасный город": мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

Новости мира: в молдавскую Конституцию могут внести поправки по итогам референдума

Новости регионов: жительнице Красноярска грозит срок за мошенничество на маркетплейсе

Мужчинам из Китая посоветовали искать жен в России

Новости часа: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года

В 16 регионах России зарегистрирована вспышка пневмонии, сообщили врачи. От Ленинградской области до Камчатки наблюдается рост числа обращений к медицинским специалистам. В Москве случаев заболевания не зафиксировано, однако медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно в отношении детей.

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева призвала родителей не приводить больных детей в детские сады и школы, а также своевременно обращаться к врачу. В учебных заведениях рекомендуется проводить проветривание, влажную уборку и кварцевание помещений.

Медики отмечают, что вакцины против микоплазменной инфекции не существует, но можно защититься от болезни, сделав прививку от гриппа. В Москве вакцинация доступна бесплатно во всех городских поликлиниках и мобильных пунктах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика