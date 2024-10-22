Вспышки пневмонии зафиксированы в 16 регионах России

В 16 регионах России зарегистрирована вспышка пневмонии, сообщили врачи. От Ленинградской области до Камчатки наблюдается рост числа обращений к медицинским специалистам. В Москве случаев заболевания не зафиксировано, однако медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно в отношении детей.

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева призвала родителей не приводить больных детей в детские сады и школы, а также своевременно обращаться к врачу. В учебных заведениях рекомендуется проводить проветривание, влажную уборку и кварцевание помещений.

Медики отмечают, что вакцины против микоплазменной инфекции не существует, но можно защититься от болезни, сделав прививку от гриппа. В Москве вакцинация доступна бесплатно во всех городских поликлиниках и мобильных пунктах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.