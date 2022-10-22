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Новости

22 октября, 18:15

Общество

Мобилизованные смогут воспользоваться налоговыми каникулами

Мобилизованные смогут воспользоваться налоговыми каникулами

"Новости часа": Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных лиц

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Мобилизованные смогут воспользоваться налоговыми каникулами. Соответствующее постановление о мерах поддержки подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Продлеваются сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов на период пребывания на службе и три месяца после нее. Также отсрочка касается налоговых деклараций. Меры распространяются на мобилизованных граждан и некоторых категорий предпринимателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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