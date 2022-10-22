Мобилизованные смогут воспользоваться налоговыми каникулами. Соответствующее постановление о мерах поддержки подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Продлеваются сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов на период пребывания на службе и три месяца после нее. Также отсрочка касается налоговых деклараций. Меры распространяются на мобилизованных граждан и некоторых категорий предпринимателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.