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Новости

22 октября, 23:30

Общество

В Москве снова начался ажиотаж вокруг билетов на балет "Щелкунчик"

В Москве снова начался ажиотаж вокруг билетов на балет "Щелкунчик"

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У Большого театра снова собрались желающие попасть на балет "Щелкунчик"

У Большого театра снова образовалась очередь. В субботу там стартовали продажи билетов на новогодний балет "Щелкунчик". Желающие попасть на спектакль начали выстраиваться у касс еще с пятницы.

Купить билет онлайн пока нельзя: эта опция заработает только в понедельник. Однако люди опасаются, что не успеют выкупить место.

Сколько стоят сейчас билеты на "Щелкунчик"? И удалось ли решить вопрос со спекулянтами? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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