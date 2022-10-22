В Москве снова начался ажиотаж вокруг билетов на балет "Щелкунчик"

У Большого театра снова образовалась очередь. В субботу там стартовали продажи билетов на новогодний балет "Щелкунчик". Желающие попасть на спектакль начали выстраиваться у касс еще с пятницы.

Купить билет онлайн пока нельзя: эта опция заработает только в понедельник. Однако люди опасаются, что не успеют выкупить место.

Сколько стоят сейчас билеты на "Щелкунчик"? И удалось ли решить вопрос со спекулянтами? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

