22 октября, 13:15Общество
Москвичам рассказали, чем вызван большой спрос на балет "Щелкунчик"
У Большого театра собралась традиционная очередь за билетами на балет "Щелкунчик". Продажи стартовали сегодня, но люди начали выстраиваться у касс со вчерашнего вечера. Купить билет онлайн пока нельзя: эта опция заработает в понедельник.
Почему проблема с очередями возникает каждый год? Сколько стоят сейчас билеты на "Щелкунчик"? И удалось ли решить вопрос со спекулянтами? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.