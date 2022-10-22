Москвичам рассказали, чем вызван большой спрос на балет "Щелкунчик"

У Большого театра собралась традиционная очередь за билетами на балет "Щелкунчик". Продажи стартовали сегодня, но люди начали выстраиваться у касс со вчерашнего вечера. Купить билет онлайн пока нельзя: эта опция заработает в понедельник.

Почему проблема с очередями возникает каждый год? Сколько стоят сейчас билеты на "Щелкунчик"? И удалось ли решить вопрос со спекулянтами? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

