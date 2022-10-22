"Новости часа": мобилизованным дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов

Мобилизованным предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Более 17 тысяч пассажиров перевезли через Керченскую паромную переправу с начала ее работы, рассказали в Минтрансе.

Жители Ново-Переделкина получили первые квартиры по программе реновации, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

