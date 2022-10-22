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Новости

22 октября, 12:30

Общество

"Новости часа": мобилизованным дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов

"Новости часа": мобилизованным дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов

Москвичам рассказали о поддержке семей мобилизованных в столице

Москвичи собрались в очередь за билетами на "Щелкунчик"

"Время новых. Интервью": Варя Веденеева

У Большого театра снова собрались желающие попасть на балет "Щелкунчик"

Центр поддержки семей мобилизованных продолжает работать в Москве

Россияне стали чаще обращаться в ломбарды

Московских школьников будут обучать вождению электросамокатов

В Калининградской области мобилизованных проводили оркестром

Новые штаммы короновируса придут в Россию с запозданием – биолог

Мобилизованным предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Более 17 тысяч пассажиров перевезли через Керченскую паромную переправу с начала ее работы, рассказали в Минтрансе.

Жители Ново-Переделкина получили первые квартиры по программе реновации, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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